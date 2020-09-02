Клиника Charite оценила состояние Навального после отравления

«Восстановление, вероятно, будет длительным. Еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия, которые могут возникнуть в связи с этим тяжелым отравлением», ‒ сообщается в релизе о состоянии больного. Клиника отмечает, что подробности состояния Навального публикуются по согласованию с женой пациента, с ней врачи поддерживают тесный контакт.