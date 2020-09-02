Клиника Charite оценила состояние Навального после отравления
Симптомы отравления у основателя ФБК Алексея Навального уменьшаются, но он по-прежнему находится на искусственной вентиляции легких, сообщила немецкая клиника Charite.
Состояние Навального врачи клиники оценивают как тяжелое. Однако оно постепенно улучшается за счет восстановления активности холинэстеразы после отравления. «Алексей Навальный продолжает лечиться в реанимации и остается на искусственной вентиляции легких», ‒ говорится в четвертом заявлении о состоянии политика, сделанном клиникой с 22 августа, когда он был госпитализирован в берлинском подразделении клиники.
«Восстановление, вероятно, будет длительным. Еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия, которые могут возникнуть в связи с этим тяжелым отравлением», ‒ сообщается в релизе о состоянии больного. Клиника отмечает, что подробности состояния Навального публикуются по согласованию с женой пациента, с ней врачи поддерживают тесный контакт.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме.
22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite. Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». При этом точное название вещества, которым он был отравлен, врачи не установили.
2 сентября правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».