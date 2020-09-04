ТАСС: Следствие не видит оснований для дела о покушении на Навального
Следователи пока не видят оснований для возбуждения уголовного дела по статьям о покушении на убийство или умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в связи с предположительным отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который с 20 августа находится в коме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Оснований для возбуждения дела по статьям о покушении на убийство или умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после госпитализации Навального на данный момент нет. Фактов, указывающих на то, что в отношении Навального было совершено какое-либо преступление, не выявлено», – заявил собеседник агентства, добавив, что пока не установлено данных, которые бы свидетельствовали об отравлении политика какими-либо веществами.
На данный момент транспортная полиция проводит доследственную проверку в связи с госпитализацией Навального. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что основанием для начала формального следствия по делу политика станет установление российскими специалистами типа вещества, которым он, по мнению их немецких коллег, был отравлен.
Ранее омские врачи не нашли в анализах Навального следов отравляющих веществ, а специалисты лаборатории вооруженных сил ФРГ позже обнаружили там следы отравляющего вещества из группы «Новичок», которым в марте 2018 г. были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Состояние Навального резко ухудшилось утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, политика в бессознательном состоянии доставили в местную больницу. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего он впал в кому. 22 августа Навального транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.