ТАСС: Следствие не видит оснований для дела о покушении на Навального

Состояние Навального резко ухудшилось утром 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, политика в бессознательном состоянии доставили в местную больницу. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего он впал в кому. 22 августа Навального транспортировали в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор в стабильно тяжелом состоянии.