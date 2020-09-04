WebMoney подтвердила приезд своих сотрудников к сооснователю Baza Могутину

Ранее Могутин рассказал в своем телеграм-канале, что за ним следила служба безопасности WebMoney из-за упоминания компании в материале издания. 21 августа он впервые написал о слежке. «Сегодня трое мужчин приехали ко мне домой и утверждали, что я им нужен "по личному вопросу". Меня дома не оказалось, тогда охране они рассказали, что я, якобы, кинул их на деньги и подставил. Они показали им мою фотографию, взятую, видимо, во "ВКонтакте"», — написал он.