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WebMoney подтвердила приезд своих сотрудников к сооснователю Baza Могутину

Ведомости

Сотрудники службы безопасности пытались провести встречу с основателем телеграм-канала Baza Никитой Могутиным, рассказали изданию TJ в WebMoney. По данным компании, сотрудники приезжали к месту, который указан как адрес редакции, однако, оказалось, что этот адрес является местом проживания Могутина.

При этом, как подчеркивают в компании, «ни на кого не оказывалось какого-либо давления, высказывания о «наездах», «слежке», «вымогательстве» и прочие атрибуты 90-х пусть останутся на совести автора», — заявили в пресс-службе.

Ранее Могутин рассказал в своем телеграм-канале, что за ним следила служба безопасности WebMoney из-за упоминания компании в материале издания. 21 августа он впервые написал о слежке. «Сегодня трое мужчин приехали ко мне домой и утверждали, что я им нужен "по личному вопросу". Меня дома не оказалось, тогда охране они рассказали, что я, якобы, кинул их на деньги и подставил. Они показали им мою фотографию, взятую, видимо, во "ВКонтакте"», — написал он.

«Поскольку выяснение обстоятельств публикаций, тем более содержащих обвинения в разглашении персональных данных якобы предоставленных правоохранительным органам, являются прямой обязанностью службы безопасности, она пыталась провести встречу с автором публикации по адресу, указанному как офис редакции. Однако этот адрес оказался квартирой владельца канала», — утверждают в компании. 

По словам представителя WebMoney, «в дальнейшем при посредничестве дознавателя Ломоносовского ОВД состоялся всего лишь один телефонный разговор, в процессе которого Никита Могутин признал свою «информацию» непроверенной, на этом разговор был завершен. Никаких иных требований представителем службы безопасности не выдвигалось и контактов по данному вопросу не было». 

Гендиректор Baza Анатолий Сулейманов уточнил в своем телеграм-канале, что речь идёт о материале про безработного жителя Москвы, который создал сайт для занятия проституцией и заработал 500 млн руб. Одна из женщин, зарегистрированных на сайте, рассказала изданию, что отправляла деньги на продвижение страницы через WebMoney. Сулейманов отметил, что материал вышел, когда Могутин был в отпуске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных