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Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

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Народный артист России Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе Малого театра.

«Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище», ‒ сказала пресс-атташе.

С актером, который умер 2 сентября на 77-м году жизни, простились в Малом театре, где он играл до середины 2010-х гг. В 2018 г. у Клюева диагностировали рак легких. Простится с ним пришли его друзья и коллеги, в том числе народные артисты России Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, ректор ВТУ им. М. С. Щепкина Борис Любимов. Накануне состоялась премьера спектакля «Большая тройка (Ялта-45)», в котором должен был сыграть Клюев. Постановку посвятили его памяти.

Клюев известен ролями более чем в 60 спектаклях и более ста кино- и телефильмах. Среди его наиболее известных работ – роль графа Рошфора в картине «ДʼАртаньян и три мушкетера», роль Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить», Николая Воронина в ситкоме «Воронины» и многие другие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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