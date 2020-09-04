Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище

С актером, который умер 2 сентября на 77-м году жизни, простились в Малом театре, где он играл до середины 2010-х гг. В 2018 г. у Клюева диагностировали рак легких. Простится с ним пришли его друзья и коллеги, в том числе народные артисты России Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, ректор ВТУ им. М. С. Щепкина Борис Любимов. Накануне состоялась премьера спектакля «Большая тройка (Ялта-45)», в котором должен был сыграть Клюев. Постановку посвятили его памяти.