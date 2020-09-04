Актера Бориса Клюева похоронили на Троекуровском кладбище
Народный артист России Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-атташе Малого театра.
«Сегодня состоялось прощание с Борисом Владимировичем в его родном театре, затем было отпевание, и потом он нашел свое последнее пристанище на Троекуровском кладбище», ‒ сказала пресс-атташе.
С актером, который умер 2 сентября на 77-м году жизни, простились в Малом театре, где он играл до середины 2010-х гг. В 2018 г. у Клюева диагностировали рак легких. Простится с ним пришли его друзья и коллеги, в том числе народные артисты России Александр Клюквин, Александр Вершинин, заслуженный артист России Алексей Фаддеев, ректор ВТУ им. М. С. Щепкина Борис Любимов. Накануне состоялась премьера спектакля «Большая тройка (Ялта-45)», в котором должен был сыграть Клюев. Постановку посвятили его памяти.
Клюев известен ролями более чем в 60 спектаклях и более ста кино- и телефильмах. Среди его наиболее известных работ – роль графа Рошфора в картине «ДʼАртаньян и три мушкетера», роль Майкрофта Холмса в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона», агента ЦРУ Дубова-Трианона в «ТАСС уполномочен заявить», Николая Воронина в ситкоме «Воронины» и многие другие.