Росстат зафиксировал рост цен на термометры и медикаменты

В группе медицинских товаров и медикаментов также подорожали: (аспирин отечественный – на 2,2%, «Линекс» – на 1,8%, йод – на 1,7%, термометры электронные – на 1,5%, гепарин натрия – на 1,4%, настойка пустырника – на 1,3%, вата отечественная, троксерутин, валокордин, бинты, винпоцетин, аллохол и аппараты для измерения артериального давления – на 0,7-1,1%. При этом снизились цены на офтан катахром – на 1,4%, ксилометазолин – на 0,5%, смекту, сеннозиды А и В, гипотиазид – на 0,4%.