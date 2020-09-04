Росстат зафиксировал рост цен на термометры и медикаменты
Росстат зафиксировал рост потребительских цен на медицинские термометры на 4,5% а также на другие медикаменты, следует из отчета за август.
«В августе из непродовольственных товаров существенно подорожали термометры медицинские ртутные – на 4,5%. Увеличение цен на 5,2% и более зафиксировано в 19 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В группе медицинских товаров и медикаментов также подорожали: (аспирин отечественный – на 2,2%, «Линекс» – на 1,8%, йод – на 1,7%, термометры электронные – на 1,5%, гепарин натрия – на 1,4%, настойка пустырника – на 1,3%, вата отечественная, троксерутин, валокордин, бинты, винпоцетин, аллохол и аппараты для измерения артериального давления – на 0,7-1,1%. При этом снизились цены на офтан катахром – на 1,4%, ксилометазолин – на 0,5%, смекту, сеннозиды А и В, гипотиазид – на 0,4%.
По данным Росстата, индекс потребительских цен в августе этого года по сравнению с июлем 2020 г. составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 103,0%.