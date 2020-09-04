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Росстат зафиксировал рост цен на термометры и медикаменты

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Росстат зафиксировал рост потребительских цен на медицинские термометры на 4,5% а также на другие медикаменты, следует из отчета за август.

«В августе из непродовольственных товаров существенно подорожали термометры медицинские ртутные – на 4,5%. Увеличение цен на 5,2% и более зафиксировано в 19 субъектах Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В группе медицинских товаров и медикаментов также подорожали: (аспирин отечественный – на 2,2%, «Линекс» – на 1,8%, йод – на 1,7%, термометры электронные – на 1,5%, гепарин натрия – на 1,4%, настойка пустырника – на 1,3%, вата отечественная, троксерутин, валокордин, бинты, винпоцетин, аллохол и аппараты для измерения артериального давления – на 0,7-1,1%. При этом снизились цены на офтан катахром – на 1,4%, ксилометазолин – на 0,5%, смекту, сеннозиды А и В, гипотиазид – на 0,4%.

По данным Росстата, индекс потребительских цен в августе этого года по сравнению с июлем 2020 г. составил 100,0%, по сравнению с декабрем 2019 г. – 103,0%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных