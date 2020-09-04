Россия примет чемпионат мира по стрелковому спорту в 2022 году
Исполком Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF) принял решение о проведении в 2022 г. в России чемпионата мира по стрелковому спорту. Об этом сообщил Стрелковый союз России (ССР).
«Это историческое решение для российского спорта, поскольку ранее в нашей стране не проводились соревнования такого масштаба по одному из самых медалеёмких олимпийских видов спорта», — говорится в сообщении на сайте ССР. Там уточняется, что решение исполком ISSF принял 3 сентября. Чемпионат совместит в себе соревнования по пулевой и стендовой стрельбе.
В 2017 г. в Московской области прошел чемпионат мира по стендовой стрельбе, а в 2010 и 2014 гг. — чемпионаты Европы по стендовой стрельбе (Казань) и стрельбе из пневматического оружия (Москва). Чемпионат пройдет в Дмитровском районе Московской области. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 1500 спортсменов, которые разыграют более 70 комплектов наград, 15 из которых – в олимпийских упражнениях.
ЧМ-2021 в России станет соревнованиями следующего олимпийского цикла. По итогам каждого из олимпийских упражнений будут разыграны первые лицензии на участие в Олимпиаде 2024 г. в Париже. Стрелковый спорт был включен в программу первой летней Олимпиады в 1896 г. Стрелковый союз России создан в 1991 г.