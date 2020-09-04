Россия примет чемпионат мира по стрелковому спорту в 2022 году

В 2017 г. в Московской области прошел чемпионат мира по стендовой стрельбе, а в 2010 и 2014 гг. — чемпионаты Европы по стендовой стрельбе (Казань) и стрельбе из пневматического оружия (Москва). Чемпионат пройдет в Дмитровском районе Московской области. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 1500 спортсменов, которые разыграют более 70 комплектов наград, 15 из которых – в олимпийских упражнениях.