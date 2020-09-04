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Умер главный конструктор Ту-154 Александр Шенгардт

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Главный конструктор легендарного советского самолета Ту-154 Александр Шенгардт умер в возрасте 95 лет. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев».

«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат», ‒ сказал заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.

В сообщении, опубликованном на сайте предприятия, от имени руководства и коллектива компании выражаются «глубочайшие соболезнования в связи уходом из жизни одного из ключевых конструкторов самолетов марки «Ту» Александра Сергеевича Шенгардта». Шенгардт участвовал в создании самолетов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.

«С 10 февраля 1948 г. и до последнего дня местом работы Александра Сергеевича значится одна компания – «Туполев». Здесь он проработал более 70 лет. Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт – человек-эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева», ‒ отмечается в сообщении.

35 лет Александр Шенгардт занимал пост главного конструктора легендарного самолета Ту-154 ‒ первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса. Под руководством Шенгардта на базе самолета Ту-154 был создан грузовой вариант Ту-154С и ставший самым массовым самолетом гражданской авиации страны ‒ вариант Ту-154Б. За его создание и ввод в эксплуатацию Шенгардту в 1980 г. было присвоено звание лауреата Ленинской премии, а в 1997 г. за активное участие в разработках и создании новейших образцов авиационной техники ‒ звание «Заслуженный конструктор России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных