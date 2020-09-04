Умер главный конструктор Ту-154 Александр Шенгардт

«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат», ‒ сказал заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.