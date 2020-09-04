Умер главный конструктор Ту-154 Александр Шенгардт
Главный конструктор легендарного советского самолета Ту-154 Александр Шенгардт умер в возрасте 95 лет. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев».
«Александр Сергеевич был человеком, который стал легендой при жизни. Он всегда отличался системным подходом, умением правильно поставить задачу, учитывать все мелочи, но никогда на них не зацикливался. Шенгардт доверял членам команды решение самых сложных технических задач, и поэтому у нас была творческая атмосфера, нацеленная на результат», ‒ сказал заместитель генерального директора ПАО «Туполев» по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
В сообщении, опубликованном на сайте предприятия, от имени руководства и коллектива компании выражаются «глубочайшие соболезнования в связи уходом из жизни одного из ключевых конструкторов самолетов марки «Ту» Александра Сергеевича Шенгардта». Шенгардт участвовал в создании самолетов, ставших этапными для всего отечественного авиастроения: гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, боевых стратегических авиакомплексов Ту-16, Ту-95, Ту-22.
«С 10 февраля 1948 г. и до последнего дня местом работы Александра Сергеевича значится одна компания – «Туполев». Здесь он проработал более 70 лет. Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт – человек-эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева», ‒ отмечается в сообщении.
35 лет Александр Шенгардт занимал пост главного конструктора легендарного самолета Ту-154 ‒ первого отечественного пассажирского лайнера, обеспеченного технической документацией международного класса. Под руководством Шенгардта на базе самолета Ту-154 был создан грузовой вариант Ту-154С и ставший самым массовым самолетом гражданской авиации страны ‒ вариант Ту-154Б. За его создание и ввод в эксплуатацию Шенгардту в 1980 г. было присвоено звание лауреата Ленинской премии, а в 1997 г. за активное участие в разработках и создании новейших образцов авиационной техники ‒ звание «Заслуженный конструктор России».