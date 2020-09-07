Глава Кубани не увидел предпосылок для возвращения карантина в регионе
Предпосылок для возвращения карантина в Краснодарском крае нет, заявил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
«Сегодня нет никаких предпосылок возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий. Закрывать будем только отдельно взятые предприятия ‒ там, где выявлен очаг заболевания», ‒ сказал Кондратьев, отметив, что ситуация по коронавирусу в регионе стабильная и контролируемая.
По его словам, за последние две недели на Кубани подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки, растет число выздоровевших, выписан 9591 человек ‒ 81% от общего количества заболевших. Медицина Краснодарского края «максимально» готова к осенне-зимнему периоду и сохранению стабильной эпидемиологической обстановки, добавил губернатор.
Власти Краснодарского края 31 марта ввели карантин из-за ситуации с коронавирусом, с 21 июня карантинный режим был снят. С этого же дня в регионе возобновили работу гостиницы, а с 27 июня ‒ рестораны и фитнес-центры.