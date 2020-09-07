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Глава Кубани не увидел предпосылок для возвращения карантина в регионе

Ведомости

Предпосылок для возвращения карантина в Краснодарском крае нет, заявил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня нет никаких предпосылок возвращения карантина и введения дополнительных ограничительных мероприятий. Закрывать будем только отдельно взятые предприятия ‒ там, где выявлен очаг заболевания», ‒ сказал Кондратьев, отметив, что ситуация по коронавирусу в регионе стабильная и контролируемая. 

По его словам, за последние две недели на Кубани подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки, растет число выздоровевших, выписан 9591 человек ‒ 81% от общего количества заболевших. Медицина Краснодарского края «максимально» готова к осенне-зимнему периоду и сохранению стабильной эпидемиологической обстановки, добавил губернатор.

Власти Краснодарского края 31 марта ввели карантин из-за ситуации с коронавирусом, с 21 июня карантинный режим был снят. С этого же дня в регионе возобновили работу гостиницы, а с 27 июня ‒ рестораны и фитнес-центры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных