Глава Кубани не увидел предпосылок для возвращения карантина в регионе

По его словам, за последние две недели на Кубани подтверждается не более 93 случаев заражения в сутки, растет число выздоровевших, выписан 9591 человек ‒ 81% от общего количества заболевших. Медицина Краснодарского края «максимально» готова к осенне-зимнему периоду и сохранению стабильной эпидемиологической обстановки, добавил губернатор.