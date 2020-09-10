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В Москве арестовали экс-советника Минобороны по делу о взятке

Ведомости

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего советника отдела Главного управления вооружения ВС России Юрия Здравило, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«В отношении Здравило Юрия Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября», – сказала пресс-секретарь. Также до 8 ноября арестован еще один фигурант дела – ведущий советник отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев.

В отношении чиновников расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его ведет военный следственный отдел СК. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

9 сентября Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова по подозрению в участии в хищении не менее 603 млн руб.

Ранее по теме: Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных