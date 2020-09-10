В Москве арестовали экс-советника Минобороны по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего советника отдела Главного управления вооружения ВС России Юрия Здравило, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.
«В отношении Здравило Юрия Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября», – сказала пресс-секретарь. Также до 8 ноября арестован еще один фигурант дела – ведущий советник отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев.
В отношении чиновников расследуется уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Его ведет военный следственный отдел СК. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.
9 сентября Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова по подозрению в участии в хищении не менее 603 млн руб.