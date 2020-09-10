В Москве арестовали экс-советника Минобороны по делу о взятке

«В отношении Здравило Юрия Ивановича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 ноября», – сказала пресс-секретарь. Также до 8 ноября арестован еще один фигурант дела – ведущий советник отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев.