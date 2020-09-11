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В РАН напомнили о вреде алкоголя на примере Ефремова

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Регулярное употребление алкоголя опасно, яркий пример — смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, которое он совершил в состоянии опьянения, заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 Сеченовского университета Минздрава, академик РАН Юрий Беленков.

«Если говорить о регулярном употреблении алкоголя, то первое, что я могу сказать: это опасно. Опасно ситуационно. Яркий пример — ДТП с Ефремовым. Человек хронически употребляет алкогольные напитки, сел за руль, убил человека», — цитирует Беленкова пресс-служба Минздрава. Подобных случаев, по словам академика, в России очень много. У пьяного человека резко снижается уровень самоконтроля, в результате он может совершить «ужасные поступки». «Сколько преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Правильно, что состояние алкогольного опьянения является отягощающим фактором при рассмотрении судебных дел», — подчеркнул Беленков.

Ученый напомнил, что употребление алкоголя особенно опасно для молодых и пожилых людей, так как он влияет на «высшие функции» организма. «И если у молодых эти высшие функции еще только формируются, и алкоголь нарушает их развитие, то для пожилых людей, когда идет естественный процесс угасания, алкоголь подталкивает к этому процессу», — объяснил эксперт. Он отметил, что продукты деградации алкоголя — альдегиды — вызывают аритмию. Кроме того, употребление алкогольных напитков токсически воздействует на миокард, результатом такого воздействия становится токсическая кардиомиопатия.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенным в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту также назначили штраф в 800 000 руб. и лишили его водительских прав на три года.

Ранее по теме: Минздрав выступил за повышение минимального возраста продажи алкоголя

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных