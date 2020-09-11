В РАН напомнили о вреде алкоголя на примере Ефремова
Регулярное употребление алкоголя опасно, яркий пример — смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, которое он совершил в состоянии опьянения, заявил заведующий кафедрой госпитальной терапии №1 Сеченовского университета Минздрава, академик РАН Юрий Беленков.
«Если говорить о регулярном употреблении алкоголя, то первое, что я могу сказать: это опасно. Опасно ситуационно. Яркий пример — ДТП с Ефремовым. Человек хронически употребляет алкогольные напитки, сел за руль, убил человека», — цитирует Беленкова пресс-служба Минздрава. Подобных случаев, по словам академика, в России очень много. У пьяного человека резко снижается уровень самоконтроля, в результате он может совершить «ужасные поступки». «Сколько преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения. Правильно, что состояние алкогольного опьянения является отягощающим фактором при рассмотрении судебных дел», — подчеркнул Беленков.
Ученый напомнил, что употребление алкоголя особенно опасно для молодых и пожилых людей, так как он влияет на «высшие функции» организма. «И если у молодых эти высшие функции еще только формируются, и алкоголь нарушает их развитие, то для пожилых людей, когда идет естественный процесс угасания, алкоголь подталкивает к этому процессу», — объяснил эксперт. Он отметил, что продукты деградации алкоголя — альдегиды — вызывают аритмию. Кроме того, употребление алкогольных напитков токсически воздействует на миокард, результатом такого воздействия становится токсическая кардиомиопатия.
8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, совершенным в состоянии опьянения. Помимо тюремного заключения на восемь лет артисту также назначили штраф в 800 000 руб. и лишили его водительских прав на три года.