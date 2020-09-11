В РАН напомнили о вреде алкоголя на примере Ефремова

Ученый напомнил, что употребление алкоголя особенно опасно для молодых и пожилых людей, так как он влияет на «высшие функции» организма. «И если у молодых эти высшие функции еще только формируются, и алкоголь нарушает их развитие, то для пожилых людей, когда идет естественный процесс угасания, алкоголь подталкивает к этому процессу», — объяснил эксперт. Он отметил, что продукты деградации алкоголя — альдегиды — вызывают аритмию. Кроме того, употребление алкогольных напитков токсически воздействует на миокард, результатом такого воздействия становится токсическая кардиомиопатия.