Силовики развернули БТРы у резиденции Лукашенко
Силовики развернули около десяти БТРов и другую спецтехнику у Дворца независимости в Минске, где располагается резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «РИА Новостей».
По его информации, десяток бронетранспортеров с военными находится у забора резиденции со стороны здания ЭКСПО. Кроме них рядом с Дворцом независимости сосредоточены водометы, автозаки и милицейские автобусы.
Как отмечает портал Tut.by, силовики заблокировали подступы к площади Независимости, где обычно собираются протестующие в воскресенье. Кроме того, перекрыта и Октябрьская площадь.
По информации портала, на улице Маяковского силовики задержали несколько человек. Также утром был задержан и представитель объявившего накануне бессрочную забастовку стачкома «Беларуськалия» Роман Леончик.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.