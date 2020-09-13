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Силовики развернули БТРы у резиденции Лукашенко

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Силовики развернули около десяти БТРов и другую спецтехнику у Дворца независимости в Минске, где располагается резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает корреспондент «РИА Новостей».

По его информации, десяток бронетранспортеров с военными находится у забора резиденции со стороны здания ЭКСПО. Кроме них рядом с Дворцом независимости сосредоточены водометы, автозаки и милицейские автобусы.

Как отмечает портал Tut.by, силовики заблокировали подступы к площади Независимости, где обычно собираются протестующие в воскресенье. Кроме того, перекрыта и Октябрьская площадь.

По информации портала, на улице Маяковского силовики задержали несколько человек. Также утром был задержан и представитель объявившего накануне бессрочную забастовку стачкома «Беларуськалия» Роман Леончик.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.

Ранее по теме: Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных