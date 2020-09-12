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Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку

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Стачечный комитет ОАО «Беларуськалий» объявил в Telegram о начале бессрочной забастовки на предприятии после того, как суд признал стачку 17 августа незаконной.

«В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО "Беларуськалий" с 17.08.20 г., незаконной мы, стачечный комитет, <...> объявили бессрочную стачку и выдвинули требования», ‒ говорится в сообщении.

В стачечном комитете пояснили, что отказываются от работы по политическим мотивам на основе международного пакта ООН «Об экономических, социальных и культурных правах», который был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи в 1966 г. и ратифицирован Белоруссией.

Ранее сегодня в Минске состоялся «Женский марш», силовики задержали около 30 человек.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения в отношении высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

Ранее по теме: В Минске силовики начали задерживать участниц «Женского марша»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных