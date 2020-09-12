Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку
Стачечный комитет ОАО «Беларуськалий» объявил в Telegram о начале бессрочной забастовки на предприятии после того, как суд признал стачку 17 августа незаконной.
«В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО "Беларуськалий" с 17.08.20 г., незаконной мы, стачечный комитет, <...> объявили бессрочную стачку и выдвинули требования», ‒ говорится в сообщении.
В стачечном комитете пояснили, что отказываются от работы по политическим мотивам на основе международного пакта ООН «Об экономических, социальных и культурных правах», который был принят резолюцией Генеральной Ассамблеи в 1966 г. и ратифицирован Белоруссией.
Ранее сегодня в Минске состоялся «Женский марш», силовики задержали около 30 человек.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения в отношении высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.