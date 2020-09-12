В Минске силовики начали задерживать участниц «Женского марша»
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали задержания участниц «Женского марша» в Минске, передает корреспондент «РИА Новости».
По его информации, задержания начались на площади Свободы, где собрались несколько сотен участниц акции. Силовики призвали их разойтись, а после начали задержания. Отмечается, что женщины окружили заполненный людьми автозак, не давая ему уехать, однако милиция смогла расчистить дорогу.
Как уточняет корреспондент портала Tut.by, женщины заблокировали автозак после того, как силовики задержали водителя автомобиля, уступившего дорогу протестующим. По информации портала, в объединенной колонне марша насчитывается около 10 000 участниц.
Марш проходит по проспекту Независимости, протестующие дошли уже до площади Якуба Коласа. Как указывает портал, Минск сегодня отмечает День города, однако городские власти отказались от проведения массовых гуляний, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию.
По информации ТАСС, силовики задержали около 30 участниц акции протеста. В ГУВД Минска подтвердили агентству задержания, однако пока не смогли уточнить количество задержанных.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения в отношении высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.