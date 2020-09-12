В Минске силовики начали задерживать участниц «Женского марша»

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская ‒ 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения в отношении высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.