Лукашенко потребовал взыскать имущественный ущерб с протестующих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал привлечь протестующих к финансовой ответственности в случае причинения имущественного ущерба Минску, передает «БелТА».
«После всех этих погромов на улице Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал, и никто не заплатил, — сказал Александр Лукашенко.
«А платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет», — добавил глава белорусского государства.
Кроме того, Лукашенко назвал ненормальным участие в протестных акциях граждан с детьми.
«Практически у каждого из вас есть дети. Это ненормально, когда с колясками и маленькими детками таскаются по улицам. Не дай Бог какая-то провокация», — добавил белорусский лидер.
С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов, в то время как его главный соперник со стороны оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции, прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.