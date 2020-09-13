МВД назвало число задержанных протестующих в Минске
Силовики задержали около 250 участников воскресной акции протеста в Минске, сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.
«В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», ‒ заявила она.
Чемоданова добавила, что в протестах принимают участие не более 3000 человек, ситуация остается контролируемой. Чемоданова напомнила жителям республики об административной ответственности за участие в несанкционированных акциях и уголовной ответственности за организацию беспорядков.
По данным МВД, накануне в протестных акциях приняли участие около 50 000 человек, 114 из них были задержаны.
Как сообщал портал Tut.by, силовики проводили задержания на проспекте Дзержинского, улице Маяковского и Грушевке, были заблокированы подступы к площади Независимости, где обычно собираются протестующие в воскресенье, а также к Октябрьской площади.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.