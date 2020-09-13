В Минске начались задержания участников акции протеста

В Минске начались задержания участников акции протестаК резиденции Лукашенко стянуты БТРы, площади, где обычно собираются протестующие, оцеплены
Силовики начали задерживать участников воскресной акции протеста в Минске, передает корреспондент портала Tut.by.
«Колонну из нескольких сотен человек остановили силовики у моста в начале проспекта Дзержинского, где стояло несколько автозаков, микроавтобусов. Есть задержания. Люди разбежались», ‒ сообщил он.
По информации портала, на проспекте Дзержинского сосредоточены десять автобусов без номеров, пять военных машин, спецназ и внутренние войска. На проспекте задержали около 20 человек, мужчин и женщин.
Задержания начались также на улице Маяковского и Грушевке. В настоящий момент протестующие собираются на проспекте Победителей.
Как ранее передавал Tut.by, силовики заблокировали подступы к площади Независимости, где обычно собираются протестующие в воскресенье. Кроме того, перекрыта и Октябрьская площадь.
По информации «РИА Новости», силовики развернули около десяти БТРов и другую спецтехнику у Дворца независимости в Минске, где располагается резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко.
По данным пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, накануне силовики задержали 114 участников протестных акций.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.