В Минске начались задержания протестующих на подступах к поселку Дрозды
Силовики начали задерживать участников протестных акций на подступах к элитному поселку Дрозды, где преимущественно проживают высокопоставленные белорусские чиновники, передает «Интерфакс».
Сотрудники ОМОНа блокировали колонну протестующих на проспекте Победителей рядом с ТЦ «Арена-сити». Агентство со ссылкой на очевидцев указывает, что у оцепления раздались выстрелы в воздух.
Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в комментарии ТАСС заявила, что ведомство не располагает информацией о том, что его сотрудниками был произведен предупредительный выстрел.
Корреспондент Tut.by передает, что колонна протестующих у «Арена-сити» развернулась и пошла по проспекту Победителей в направлении стелы «Минск – город-герой».
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская – 10,09%. После публикации предварительных результатов выборов в стране начались акции протеста.