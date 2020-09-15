Роспотребнадзор усомнился в опасности переболевших COVID-19 жителей
Вирус, который выделяют люди после излечения от COVID-19, не является жизнеспособным и не сможет размножаться в другом организме, заявила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Речь идет не о выделении живого вируса, способного к дальнейшей репликации в другом организме, а о том, что при исследовании методом ПЦР выявляется его генетический материал», – пояснила она.
Пшеничная отметила, что на сегодняшний день нет данных, подтверждающих, что переболевший COVID-19 человек представляет опасность для окружающих. Однако необходимо проводить дальнейшие исследования в этой области, подчеркнула эксперт.
Ранее сегодня руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, который выздоровел после COVID-19, может распространять вирус в течение еще 90 дней. Попова отметила, что подобной информацией располагают и отечественные, и зарубежные специалисты.
По данным оперативного штаба на 15 сентября, в России коронавирусом заразились 1 073 849 человек, из которых 18 785 умерли. Суточный прирост числа заболевших составил 5529 пациентов. Умерли 150 человек, что является максимальным значением с 31 июля.