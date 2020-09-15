Военные перехватили несколько самолетов НАТО недалеко от границ России

Также сегодня российский Су-27 перехватил самолет патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон» над Балтийским морем. «Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», — рассказали в центре.