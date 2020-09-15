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Военные перехватили несколько самолетов НАТО недалеко от границ России

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Российские боевые самолеты перехватили несколько воздушных судов США и Великобритании недалеко от границ России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Как рассказали в центре, истребитель Су-27 Южного военного округа перехватил над Черным морем стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании, которые летели в сторону российской границы.

Также сегодня российский Су-27 перехватил самолет патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон» над Балтийским морем. «Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», — рассказали в центре.

Ранее сегодня Минобороны России сообщило о перехвате российскими истребителями стратегического американского бомбардировщика B-1В Lancer над Беринговым и Охотским морями. О перехвате американских бомбардировщиков недалеко от российских границ также сообщалось накануне, 14 сентября.

Ранее по теме: Российские истребители перехватили три В-52 у границ с Украиной

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных