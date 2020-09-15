Военные перехватили несколько самолетов НАТО недалеко от границ России
Российские боевые самолеты перехватили несколько воздушных судов США и Великобритании недалеко от границ России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
Как рассказали в центре, истребитель Су-27 Южного военного округа перехватил над Черным морем стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании, которые летели в сторону российской границы.
Также сегодня российский Су-27 перехватил самолет патрульной авиации ВМС США Р-8А «Посейдон» над Балтийским морем. «Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря», — рассказали в центре.
Ранее сегодня Минобороны России сообщило о перехвате российскими истребителями стратегического американского бомбардировщика B-1В Lancer над Беринговым и Охотским морями. О перехвате американских бомбардировщиков недалеко от российских границ также сообщалось накануне, 14 сентября.