Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС
Запуск Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) может состояться 7 ноября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», ‒ сказал Лукашенко, слова которого передает «БелТА».
14 августа президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили о своем намерении отказаться от мпорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС. Власти прибалтийских стран настаивают, что станция угрожает их экологической безопасности.
1 сентября пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой. Первый энергоблок планируется ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 г.