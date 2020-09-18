Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний

В ведомстве уточнили, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объёме, без сокращения финансирования. «В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, а в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.