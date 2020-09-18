Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний
Минфин не планирует сокращать расходы на закупку лекарства для редких заболеваний в рамках проекта бюджета на 2021-2023 гг., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«Несмотря на изменившуюся ситуацию в экономике, Правительство РФ считает необходимым продолжить укрепление системы здравоохранения», — цитирует пресс-служба слова министра финансов Антона Силуанова. Он добавил, что финансирование закупок лекарств для лечения редких заболеваний является приоритетом расходов федерального бюджета на следующий год и в 2020 г. оно было увеличено.
В ведомстве уточнили, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объёме, без сокращения финансирования. «В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, а в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.
Издание уточнило, что с 2021 по 2023 г. расходы на дорогостоящие лекарства сократятся в среднем на 6,5 млрд руб. в год – 12%. За три года экономия составит около 19,5 млрд руб.