Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Минфин опроверг планы сокращения расходов на лекарства от редких заболеваний

Ведомости

Минфин не планирует сокращать расходы на закупку лекарства для редких заболеваний в рамках проекта бюджета на 2021-2023 гг., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«Несмотря на изменившуюся ситуацию в экономике, Правительство РФ считает необходимым продолжить укрепление системы здравоохранения», — цитирует пресс-служба слова министра финансов Антона Силуанова. Он добавил, что финансирование закупок лекарств для лечения редких заболеваний является приоритетом расходов федерального бюджета на следующий год и в 2020 г. оно было увеличено.

В ведомстве уточнили, что средства на программу «14 высокозатратных нозологий» заложены в полном объёме, без сокращения финансирования. «В 2020 году на эти меры выделено 61,8 млрд рублей, а в проекте бюджета на 2021 год заложено 64,3 млрд рублей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее РБК со ссылкой на пояснительную записку Минфина к проекту федерального бюджета на 2021 г. и плановый период 2022–2023 гг., сообщил, что правительство планирует сократить затраты на закупку дорогостоящих препаратов для лечения редких заболеваний.

Издание уточнило, что с 2021 по 2023 г. расходы на дорогостоящие лекарства сократятся в среднем на 6,5 млрд руб. в год – 12%. За три года экономия составит около 19,5 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных