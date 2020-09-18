Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы
С 21 сентября Россия перестанет осуществлять так называемые вывозные рейсы, поскольку граждане получили возможность вернуться в страну при помощи регулярных авиарейсов. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба штаба.
«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — указано в сообщении.
Кроме того, дополнительной альтернативой вывозным рейсам станут возвращающиеся в Россию грузовые и пассажирские рейсы, которыми можно будет воспользоваться на коммерческой основе. Эти рейсы сейчас выполняет «Аэрофлот».
В оперштабе рассказал, что всего за период действия строгих коронавирусных ограничений было выполнено 580 вывозных рейсов, при помощи которых в Россию смогли вернуться более 92 тыс. человек.
Также в ходе заседания оперштаб принял решение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, и позже с Южной Кореей.
В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами — за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией.