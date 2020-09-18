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Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

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С 21 сентября Россия перестанет осуществлять так называемые вывозные рейсы, поскольку граждане получили возможность вернуться в страну при помощи регулярных авиарейсов. Такое решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба штаба.

«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», — указано в сообщении.

Кроме того, дополнительной альтернативой вывозным рейсам станут возвращающиеся в Россию грузовые и пассажирские рейсы, которыми можно будет воспользоваться на коммерческой основе. Эти рейсы сейчас выполняет «Аэрофлот».

В оперштабе рассказал, что всего за период действия строгих коронавирусных ограничений было выполнено 580 вывозных рейсов, при помощи которых в Россию смогли вернуться более 92 тыс. человек.

Также в ходе заседания оперштаб принял решение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, и позже с Южной Кореей.

В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами — за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных