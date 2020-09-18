Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы

В конце марта Россия из-за распространения коронавируса закрыла авиасообщение с другими странами — за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. С 1 августа полеты возобновились из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, позже — из Новосибирска и Калининграда. Сперва авиасообщение было разрешено с Великобританией (Лондон), Швейцарией, Турцией (Анкара, Стамбул, Анталия, Бодрум и Даламан) и Танзанией.