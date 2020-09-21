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В России начались продажи препарата от коронавируса

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Препарат от коронавируса «Арепливир» начал продаваться в российских аптеках, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.

«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», – сказал Младенцев. Он отметил, что лекарство заказали почти все крупные аптечные сети и дистрибуторы. На первом этапе продаж препарат поступит примерно в 10 000 российских аптек. В дальнейшем их количество расширится. «У нас 60 000 аптек, и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 000 аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», – объяснил Младенцев.

Ранее глава «Промомеда» сообщил агентству, что розничная стоимость «Арепливира» составит от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту. Позже «РИА Новости» сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Коронавир» будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.

Накануне Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях. Согласно рекомендациям, опубликованным в начале сентября, для лечения новой коронавирусной инфекции могут быть использованы шесть препаратов – фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир.

Ранее по теме: Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных