В России начались продажи препарата от коронавируса
Препарат от коронавируса «Арепливир» начал продаваться в российских аптеках, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева.
«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», – сказал Младенцев. Он отметил, что лекарство заказали почти все крупные аптечные сети и дистрибуторы. На первом этапе продаж препарат поступит примерно в 10 000 российских аптек. В дальнейшем их количество расширится. «У нас 60 000 аптек, и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 000 аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», – объяснил Младенцев.
Ранее глава «Промомеда» сообщил агентству, что розничная стоимость «Арепливира» составит от 12 320 руб. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, лекарство будет отпускаться по рецепту. Позже «РИА Новости» сообщили, что препарат для лечения коронавируса «Коронавир» будет стоить в аптеках от 11 550 руб. за 50 таблеток в упаковке.
Накануне Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «фавипиравир» в амбулаторных условиях. Согласно рекомендациям, опубликованным в начале сентября, для лечения новой коронавирусной инфекции могут быть использованы шесть препаратов – фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир и умифеновир.