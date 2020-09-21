В России начались продажи препарата от коронавируса

«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», – сказал Младенцев. Он отметил, что лекарство заказали почти все крупные аптечные сети и дистрибуторы. На первом этапе продаж препарат поступит примерно в 10 000 российских аптек. В дальнейшем их количество расширится. «У нас 60 000 аптек, и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 000 аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», – объяснил Младенцев.