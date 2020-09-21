Более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа
Прививки от гриппа сделали более 16 млн человек, что составляет около 11% населения России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.
«На сегодняшний день уже 11% населения привиты, это более 16 млн человек. Это результат именно сегодняшнего дня, эта работа продолжается, она будет завершена к концу октября», – цитирует «РИА Новости» Попову. По ее словам, Россия находится на пороге эпидемиологического подъема гриппа, поэтому важно, какое количество людей будет иметь защиту.
Попова отметила, что за счет федерального бюджета в России поставляется четыре разных отечественных вакцины для защиты от гриппа. «По поручению президента Российской Федерации общее количество привитых должно составлять не менее 60% от совокупного населения Российской Федерации», – приводит ТАСС слова Поповой.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность прививок от гриппа. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, актуальную вакцину создают ежегодно под конкретные штаммы, которые предположительно будут циркулировать в текущем сезоне.