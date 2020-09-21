Более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа

«На сегодняшний день уже 11% населения привиты, это более 16 млн человек. Это результат именно сегодняшнего дня, эта работа продолжается, она будет завершена к концу октября», – цитирует «РИА Новости» Попову. По ее словам, Россия находится на пороге эпидемиологического подъема гриппа, поэтому важно, какое количество людей будет иметь защиту.