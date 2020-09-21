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Более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа

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Прививки от гриппа сделали более 16 млн человек, что составляет около 11% населения России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге.

«На сегодняшний день уже 11% населения привиты, это более 16 млн человек. Это результат именно сегодняшнего дня, эта работа продолжается, она будет завершена к концу октября», – цитирует «РИА Новости» Попову. По ее словам, Россия находится на пороге эпидемиологического подъема гриппа, поэтому важно, какое количество людей будет иметь защиту.

Попова отметила, что за счет федерального бюджета в России поставляется четыре разных отечественных вакцины для защиты от гриппа. «По поручению президента Российской Федерации общее количество привитых должно составлять не менее 60% от совокупного населения Российской Федерации», – приводит ТАСС слова Поповой.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили эффективность прививок от гриппа. По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, актуальную вакцину создают ежегодно под конкретные штаммы, которые предположительно будут циркулировать в текущем сезоне.

Ранее по теме: Названы противопоказания к прививке от гриппа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных