Названы противопоказания к прививке от гриппа
Аллергические реакции на куриный белок и другие вещества если они являются компонентами вакцины, наличие симптомов простудного заболевания и обострение хронических болезней являются противопоказаниями к прививке от гриппа, говорится на сайте мэра Москвы.
На сайте отмечается, что сделать прививку от гриппа можно после выздоровления от коронавируса и окончания самоизоляции. Интервал между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять не меньше месяца. В сообщении напомнили, что6 по данным Всемирной организации здравоохранения, этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, к которым еще не выработан коллективный иммунитет. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все регионы России получили вакцину от гриппа. Позднее пройдут дополнительные поставки вакцины.
В Роспотребнадзоре оценивали эффективность прививок от гриппа. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, актуальную вакцину создают ежегодно под конкретные штаммы, которые предположительно будут циркулировать в текущем сезоне.