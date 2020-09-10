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Названы противопоказания к прививке от гриппа

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Аллергические реакции на куриный белок и другие вещества если они являются компонентами вакцины, наличие симптомов простудного заболевания и обострение хронических болезней являются противопоказаниями к прививке от гриппа, говорится на сайте мэра Москвы.

На сайте отмечается, что сделать прививку от гриппа можно после выздоровления от коронавируса и окончания самоизоляции. Интервал между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять не меньше месяца. В сообщении напомнили, что6 по данным Всемирной организации здравоохранения, этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, к которым еще не выработан коллективный иммунитет. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все регионы России получили вакцину от гриппа. Позднее пройдут дополнительные поставки вакцины.

В Роспотребнадзоре оценивали эффективность прививок от гриппа. По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, актуальную вакцину создают ежегодно под конкретные штаммы, которые предположительно будут циркулировать в текущем сезоне.

Ранее по теме: В Роспотребнадзоре оценили эффективность прививок от гриппа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных