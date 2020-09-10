Названы противопоказания к прививке от гриппа

На сайте отмечается, что сделать прививку от гриппа можно после выздоровления от коронавируса и окончания самоизоляции. Интервал между прививками от гриппа и коронавируса должен составлять не меньше месяца. В сообщении напомнили, что6 по данным Всемирной организации здравоохранения, этой осенью в Россию придут три новых штамма вируса гриппа, к которым еще не выработан коллективный иммунитет. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что все регионы России получили вакцину от гриппа. Позднее пройдут дополнительные поставки вакцины.