Суд ликвидировал партию Навального
Верховный суд России ликвидировал партию «Россия будущего», основателем которой является Алексей Навальный, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Суд удовлетворил требования Минюста РФ о ликвидации политической партии «Россия будущего», ‒ говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что год назад Минюст отказался зарегистрировать партию «Россия будущего», так как такое же название уже используется другой политической организацией.
Навальный потерял сознание 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Его доставили в больницу Омска, где он пробыл два дня. 22 августа его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября состояние Навального улучшилось: его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и вывели из искусственной комы.