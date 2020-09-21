Полиция опросила более 200 человек по делу Навального

Ранее Навальный потребовал вернуть изъятую у него в день отправки на лечение в Германию одежду. Политик пояснил, что следы яда нашли не только внутри его организма, но и на коже, так что изъятая одежда может быть важным вещдоком. До этого пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что ни на одной из личных вещей основателя ФБК, найденных в его номере, т. е. нигде, кроме бутылки с водой, следов «Новичка» специалисты не обнаружили.