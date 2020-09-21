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Полиция опросила более 200 человек по делу Навального

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По факту инцидента с основателем ФБК Алексеем Навальным полиция опросила более 200 человек, проверка продолжается, сообщили в Западно-Сибирском управлении МВД на транспорте.

Как пояснили в полиции, опрошены контактировавшие с Навальным люди или свидетели его пребывания в Томске и Томской области, а также часть летевших с ним в самолете пассажиров. «Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек», ‒ говорится в сообщении.

В региональном управлении МВД на транспорте добавили, что повторно опрашивают сотрудников ФБК, сопровождавших Навального в поездке, анализируют заключения экспертов и сверяют документы. «Доследственная проверка продолжается», ‒ говорится в сообщении.

Ранее Навальный потребовал вернуть изъятую у него в день отправки на лечение в Германию одежду. Политик пояснил, что следы яда нашли не только внутри его организма, но и на коже, так что изъятая одежда может быть важным вещдоком. До этого пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что ни на одной из личных вещей основателя ФБК, найденных в его номере, т. е. нигде, кроме бутылки с водой, следов «Новичка» специалисты не обнаружили. 

Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву: он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его перевезли из Омска в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальный вышел из комы, еще через неделю его состояние улучшилось. Немецкие власти настаивают, что политик был отравлен, основываясь на результатах немецких, французских и шведских специалистов. Россия факт отравления отрицает и подчеркивает, что документальных доказательств использования против Навального боевого отравляющего вещества не предоставлено, а запросы Генпрокуратуры остаются без ответа.

Ранее по теме: Песков рассказал об абсурде в ситуации с Навальным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных