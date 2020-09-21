Полиция опросила более 200 человек по делу Навального
По факту инцидента с основателем ФБК Алексеем Навальным полиция опросила более 200 человек, проверка продолжается, сообщили в Западно-Сибирском управлении МВД на транспорте.
Как пояснили в полиции, опрошены контактировавшие с Навальным люди или свидетели его пребывания в Томске и Томской области, а также часть летевших с ним в самолете пассажиров. «Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек», ‒ говорится в сообщении.
В региональном управлении МВД на транспорте добавили, что повторно опрашивают сотрудников ФБК, сопровождавших Навального в поездке, анализируют заключения экспертов и сверяют документы. «Доследственная проверка продолжается», ‒ говорится в сообщении.
Ранее Навальный потребовал вернуть изъятую у него в день отправки на лечение в Германию одежду. Политик пояснил, что следы яда нашли не только внутри его организма, но и на коже, так что изъятая одежда может быть важным вещдоком. До этого пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что ни на одной из личных вещей основателя ФБК, найденных в его номере, т. е. нигде, кроме бутылки с водой, следов «Новичка» специалисты не обнаружили.
Состояние Навального ухудшилось утром 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву: он впал в кому и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 августа его перевезли из Омска в берлинскую клинику «Шарите». 7 сентября Навальный вышел из комы, еще через неделю его состояние улучшилось. Немецкие власти настаивают, что политик был отравлен, основываясь на результатах немецких, французских и шведских специалистов. Россия факт отравления отрицает и подчеркивает, что документальных доказательств использования против Навального боевого отравляющего вещества не предоставлено, а запросы Генпрокуратуры остаются без ответа.