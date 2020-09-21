Суд в Норильске освободил из-под ареста двух фигурантов дела о разливе топлива

Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. «Норникель» назвал неоправданно высокой сумму требований Росприроднадзора.