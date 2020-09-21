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Суд в Норильске освободил из-под ареста двух фигурантов дела о разливе топлива

Ведомости

Норильский городской суд отказался продлить арест директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, которые фигурируют в деле о разливе топлива на теплоэлектростанции, сообщает ТАСС .

«Сегодня суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста», ‒ сказали агентству  в пресс-службе Красноярского краевого суда, отметив, что фигуранты будут отпущены в ближайшие дни.

Ранее СКР возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, произошедшей в Норильске. Генпрокуратура заявила о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод) и ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. «Норникель» назвал неоправданно высокой сумму требований Росприроднадзора.

Ранее по теме: Глава Росприроднадзора примет участие в суде по делу «Норникеля»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных