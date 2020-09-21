Суд в Норильске освободил из-под ареста двух фигурантов дела о разливе топлива
Норильский городской суд отказался продлить арест директору ТЭЦ-3 Павлу Смирнову и главному инженеру Алексею Степанову, которые фигурируют в деле о разливе топлива на теплоэлектростанции, сообщает ТАСС .
«Сегодня суд не удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста», ‒ сказали агентству в пресс-службе Красноярского краевого суда, отметив, что фигуранты будут отпущены в ближайшие дни.
Ранее СКР возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации, произошедшей в Норильске. Генпрокуратура заявила о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли), ст. 250 УК (загрязнение вод) и ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).
Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»). В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. «Норникель» назвал неоправданно высокой сумму требований Росприроднадзора.