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Глава Росприроднадзора примет участие в суде по делу «Норникеля»

Ведомости

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о намерении лично присутствовать в суде по делу «Норникеля» о возмещении ущерба после разлива дизтоплива в Норильске.

«Прекрасно понимаю пристальное внимание к этому судебному процессу, ведь по мнению всего ученого сообщества, размер вреда, нанесенного природе, колоссален. Конечно, и сумма посчитанного ущерба привлекает к себе внимание. В судебном заседании планирую принять личное участие, как и обещала», – написала она на своей странице в «Инстаграм».

Заседание пройдет в Арбитражном суде Красноярского края 12 октября. Сумма иска Росприроднадзора к «Норникелю» составляет 147,78 млрд руб.

Ранее «Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска. В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»).

Ранее по теме: «Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных