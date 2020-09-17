Глава Росприроднадзора примет участие в суде по делу «Норникеля»
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила о намерении лично присутствовать в суде по делу «Норникеля» о возмещении ущерба после разлива дизтоплива в Норильске.
«Прекрасно понимаю пристальное внимание к этому судебному процессу, ведь по мнению всего ученого сообщества, размер вреда, нанесенного природе, колоссален. Конечно, и сумма посчитанного ущерба привлекает к себе внимание. В судебном заседании планирую принять личное участие, как и обещала», – написала она на своей странице в «Инстаграм».
Заседание пройдет в Арбитражном суде Красноярского края 12 октября. Сумма иска Росприроднадзора к «Норникелю» составляет 147,78 млрд руб.
Ранее «Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска. В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб. Инцидент с разливом около 20 000 т нефтепродуктов произошел 29 мая в районе проезжей части дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»).