Глава Росприроднадзора примет участие в суде по делу «Норникеля»

«Прекрасно понимаю пристальное внимание к этому судебному процессу, ведь по мнению всего ученого сообщества, размер вреда, нанесенного природе, колоссален. Конечно, и сумма посчитанного ущерба привлекает к себе внимание. В судебном заседании планирую принять личное участие, как и обещала», – написала она на своей странице в «Инстаграм».