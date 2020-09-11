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«Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора

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Росприроднадзор при оценке ущерба от разлива дизельного топлива под Норильском использовал неоправданно высокий для компании коэффициент, заявил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко. Он допустил возможность оспаривания в суде методику оценки ущерба, передает ТАСС. 

«Это самый большой коэффициент. На наш взгляд, он был взят максимально и неоправданно для компании. Дальше нам предстоит обсуждение в судебных инстанциях по размеру этого коэффициента», — сказала он. 

Вчера компания заявляла, чтр требования Росприроднадзора о выплате «Норникелем» штрафа за разлив нефтепродуктов в размере почти 148 млрд рублей являются преждевременными. 

«Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов еще не проведена», — сообщили в «Норникеле». 

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»), разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб от разлития нефтепродуктов составил почти 148 млрд руб.: ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб.

Ранее по теме: «Норникель» назвал преждевременными требования Росприроднадзора по штрафу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных