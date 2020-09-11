«Норникель» назвал неоправданно высокой сумму иска Росприроднадзора
Росприроднадзор при оценке ущерба от разлива дизельного топлива под Норильском использовал неоправданно высокий для компании коэффициент, заявил первый вице-президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко. Он допустил возможность оспаривания в суде методику оценки ущерба, передает ТАСС.
«Это самый большой коэффициент. На наш взгляд, он был взят максимально и неоправданно для компании. Дальше нам предстоит обсуждение в судебных инстанциях по размеру этого коэффициента», — сказала он.
Вчера компания заявляла, чтр требования Росприроднадзора о выплате «Норникелем» штрафа за разлив нефтепродуктов в размере почти 148 млрд рублей являются преждевременными.
«Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов еще не проведена», — сообщили в «Норникеле».
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»), разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб от разлития нефтепродуктов составил почти 148 млрд руб.: ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб.