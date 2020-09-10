«Норникель» назвал преждевременными требования Росприроднадзора по штрафу
Требования Росприроднадзора о выплате «Норникелем» штрафа за разлив нефтепродуктов в размере почти 148 млрд рублей являются преждевременными, заявляет пресс-служба компании.
«Обращение Росприроднадзора в суд считаем преждевременным, поскольку ликвидационные мероприятия на водных объектах завершены, но экспертиза объёмов собранных нефтепродуктов еще не проведена», — сообщили в «Норникеле».
Компания активно участвовала в экспертном диалоге в рамках совместной группы Минприроды, отмечает пресс-служба. Результатом этой деятельности должен стать план рекультивации.
«По-прежнему считаем, что только после завершения работ и экспертизы можно точно определить количество топлива, которое попало в водные объекты и почву, а значит определить корректную сумму ущерба», — добавили в компании.
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК «Норильский никель»), разлилось около 20 000 т нефтепродуктов. В начале июля Росприроднадзор сообщил, что ущерб от разлития нефтепродуктов составил почти 148 млрд руб.: ущерб водным объектам оценен в 147 млрд руб., почвам – в 738 млн руб.