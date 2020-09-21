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Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД. Мы видим прогноз на два-три дня ‒ до 20 градусов днем, однако ночи очень холодные. Сегодня в разных территориях Подмосковья было от 2 до 6 градусов тепла. В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей», ‒ сказал Воробьев на совещании с руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов.

С прошлой пятницы в Подмосковье начали подключать к отоплению социальные объекты ‒ школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе, отметил губернатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопительный сезон в Москве начнется раньше обычного, чтобы жители города меньше простужались. Он пояснил, что в этом году городские власти откажутся от привычной схемы, когда отопление включалось, если средняя температура на улице в течение нескольких дней держалась на уровне 8 градусов и меньше.

Ранее по теме: Собянин пообещал досрочно начать отопительный сезон в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных