Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил включить отопление в многоквартирных домах (МКД) региона, чтобы «не морозить людей», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
«Дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД. Мы видим прогноз на два-три дня ‒ до 20 градусов днем, однако ночи очень холодные. Сегодня в разных территориях Подмосковья было от 2 до 6 градусов тепла. В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей», ‒ сказал Воробьев на совещании с руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов.
С прошлой пятницы в Подмосковье начали подключать к отоплению социальные объекты ‒ школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе, отметил губернатор.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отопительный сезон в Москве начнется раньше обычного, чтобы жители города меньше простужались. Он пояснил, что в этом году городские власти откажутся от привычной схемы, когда отопление включалось, если средняя температура на улице в течение нескольких дней держалась на уровне 8 градусов и меньше.