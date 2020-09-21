Воробьев поручил включить отопление в жилых домах Подмосковья

«Дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД. Мы видим прогноз на два-три дня ‒ до 20 градусов днем, однако ночи очень холодные. Сегодня в разных территориях Подмосковья было от 2 до 6 градусов тепла. В связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ необходимо включить отопление, чтобы не морозить людей», ‒ сказал Воробьев на совещании с руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов.