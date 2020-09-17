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Собянин пообещал досрочно начать отопительный сезон в Москве

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Отопительный сезон в Москве начнется раньше обычного, чтобы жители города меньше простужались, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями», ‒ сказал Собянин. Он пояснил, что в этом году городские власти откажутся от привычной схемы, когда отопление включалось, если средняя температура на улице в течение нескольких дней держалась на уровне 8 градусов и меньше.

«Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», ‒ сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил о готовности города к отопительному сезону. По словам Собянина, к подаче отопления подготовлено более 73 000 зданий, а на уборку снега смогут выходить около 18 000 единиц техники.

Ранее по теме: Собянин рассказал о готовности Москвы к отопительному сезону

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных