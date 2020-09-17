Собянин пообещал досрочно начать отопительный сезон в Москве

«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями», ‒ сказал Собянин. Он пояснил, что в этом году городские власти откажутся от привычной схемы, когда отопление включалось, если средняя температура на улице в течение нескольких дней держалась на уровне 8 градусов и меньше.