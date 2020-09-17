Собянин пообещал досрочно начать отопительный сезон в Москве
Отопительный сезон в Москве начнется раньше обычного, чтобы жители города меньше простужались, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре, чтобы как раз меньше москвичей замерзали, чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями», ‒ сказал Собянин. Он пояснил, что в этом году городские власти откажутся от привычной схемы, когда отопление включалось, если средняя температура на улице в течение нескольких дней держалась на уровне 8 градусов и меньше.
«Мы будем следить за погодой и как только почувствуем ухудшение, похолодание серьезное, то сразу будем включать отопление», ‒ сказал Собянин.
Ранее мэр Москвы заявил о готовности города к отопительному сезону. По словам Собянина, к подаче отопления подготовлено более 73 000 зданий, а на уборку снега смогут выходить около 18 000 единиц техники.