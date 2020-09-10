Собянин рассказал о готовности Москвы к отопительному сезону

«Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода», — цитирует пресс-служба Собянина. По его словам, из-за пандемии сроки начала работ по подготовке к зимнего сезону сдвинулись на два месяца. Он отметил, что ремонт и подготовка жилых домов к зиме начались только в июле, поэтому были задействованы дополнительные бригады, а работники ЖКХ работали круглосуточно.