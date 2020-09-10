Собянин рассказал о готовности Москвы к отопительному сезону
Москва готова к зимнему сезону, заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения насосно-перекачивающей станции «Бирюлево-Борисовская», которая обеспечивает теплом более 400 тыс. жителей юга города. По словам столичного градоначальника, к подаче отопления подготовлено более 73 тыс. зданий, а на уборку снега смогут выходить около 18 тыс. единиц техники.
«Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода», — цитирует пресс-служба Собянина. По его словам, из-за пандемии сроки начала работ по подготовке к зимнего сезону сдвинулись на два месяца. Он отметил, что ремонт и подготовка жилых домов к зиме начались только в июле, поэтому были задействованы дополнительные бригады, а работники ЖКХ работали круглосуточно.
«Из-за сжатых сроков трудилось больше ремонтных бригад, а сами работы велись круглосуточно. Благодаря этому они завершились в обычные сроки — к 1 сентября», — подчеркнул мэр, уточнив, что к отопительному сезону готовы 33,9 тыс. жилых домов, 8,7 тыс. социальных объектов и 30,5 тыс. других зданий.
Ранее министр энергетики Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства заявил, что Минэнерго ожидает роста потребления электричества в осенне-зимний период на 1,6% в годовом выражении. Он отметил регионы с наиболее эффективной работой в этом направлении ‒ ими стали Республика Татарстан, Коми, Краснодарский край, Пермский край, Калужская, Ленинградская и Ростовская области.