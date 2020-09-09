Минэнерго ожидает роста потребления электричества в отопительный сезон на 1,6%

«Несмотря на снижение потребления электроэнергии с начала этого года на 2,3%, мы ождиаем, что во время прохождения осенне-зимнего периода увеличение потребления составит по сравнению с прошлым годом 1,6%», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, более 90% объектов электроэнергетики готовы к прохождению осенне-зимнего периода.