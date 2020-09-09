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Минэнерго ожидает роста потребления электричества в отопительный сезон на 1,6%

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Минэнерго ожидает роста потребления электричества в осенне-зимний период на 1,6% в годовом выражении. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Несмотря на снижение потребления электроэнергии с начала этого года на 2,3%, мы ождиаем, что во время прохождения осенне-зимнего периода увеличение потребления составит по сравнению с прошлым годом 1,6%», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, более 90% объектов электроэнергетики готовы к прохождению осенне-зимнего периода.

Помимо этого, глава Минэнерго отметил регионы с наиболее эффективной работой в этом направлении, ими стали республика Татарстан, Коми, Краснодарский край, Пермский край, Калужская, Ленинградская и Ростовская области. Также министерством утвержден перечень энергосистем, энергорайонов, характеризующихся высокими рисками нарушения энергоснабжения. Ранее в России таких регионов было восемь, на 2020-2021 гг. их осталось всего два — это республика Дагестан и отдельные энергорайоны Иркутской области, отметил министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных