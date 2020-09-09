Минэнерго ожидает роста потребления электричества в отопительный сезон на 1,6%
Минэнерго ожидает роста потребления электричества в осенне-зимний период на 1,6% в годовом выражении. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
«Несмотря на снижение потребления электроэнергии с начала этого года на 2,3%, мы ождиаем, что во время прохождения осенне-зимнего периода увеличение потребления составит по сравнению с прошлым годом 1,6%», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, более 90% объектов электроэнергетики готовы к прохождению осенне-зимнего периода.
Помимо этого, глава Минэнерго отметил регионы с наиболее эффективной работой в этом направлении, ими стали республика Татарстан, Коми, Краснодарский край, Пермский край, Калужская, Ленинградская и Ростовская области. Также министерством утвержден перечень энергосистем, энергорайонов, характеризующихся высокими рисками нарушения энергоснабжения. Ранее в России таких регионов было восемь, на 2020-2021 гг. их осталось всего два — это республика Дагестан и отдельные энергорайоны Иркутской области, отметил министр.