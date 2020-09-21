Суд оставил белорусскую оппозиционерку Колесникову под стражей
Суд в Минске отказался освободить из-под стражи члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову , сообщает «РИА новости» со ссылкой на решение суда.
«Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения», — цитирует агентство судью. Заседание проходило в закрытом режиме.
18 сентября суд продлил арест Колесниковой до 8 ноября.
9 сентября Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на СК Белоруссии. Кроме нее под стражей находятся член Координационного совета Максим Знак, а также адвокат предвыборного штаба Бабарико Илья Салей.