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Суд оставил белорусскую оппозиционерку Колесникову под стражей

Ведомости

Суд в Минске отказался освободить из-под стражи члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову , сообщает «РИА новости» со ссылкой на решение суда.

«Жалобу адвоката на решение о мере пресечения оставить без удовлетворения», — цитирует агентство судью. Заседание проходило в закрытом режиме.

18 сентября суд продлил арест Колесниковой до 8 ноября.

9 сентября Колесникову арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета, сообщало агентство «БелТА» со ссылкой на СК Белоруссии. Кроме нее под стражей находятся член Координационного совета Максим Знак, а также адвокат предвыборного штаба Бабарико Илья Салей.

Ранее по теме: Суд продлил арест белорусской оппозиционерки Колесниковой

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных