В Белоруссии уточнили срок запуска первого энергоблока БелАЭС
Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на I квартал 2021 г., сообщает «БелТА» со ссылкой на министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
«В августе завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на I квартал 2021 г., второго ‒ на 2022 г.», ‒ передает агентство слова Каранкевича.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что запуск БелАЭС может состояться 7 ноября. «Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», — сказал Лукашенко 16 сентября.
14 августа президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили о своем намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС. Власти прибалтийских стран настаивают, что станция угрожает их экологической безопасности.
1 сентября пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой.