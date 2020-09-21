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В Белоруссии уточнили срок запуска первого энергоблока БелАЭС

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Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на I квартал 2021 г., сообщает «БелТА» со ссылкой на министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.

«В августе завершена загрузка ядерного топлива в реакторную установку первого энергоблока БелАЭС. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока намечен на I квартал 2021 г., второго ‒ на 2022 г.», ‒ передает агентство слова Каранкевича.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что запуск БелАЭС может состояться 7 ноября. «Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», — сказал Лукашенко 16 сентября.

14 августа президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили о своем намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС. Власти прибалтийских стран настаивают, что станция угрожает их экологической безопасности.

1 сентября пресс-служба эстонского министерства экономики и коммуникаций сообщила, что Литва, Латвия и Эстония откажутся от торговли электроэнергией с Минском.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи города Островец в Гродненской области недалеко от границы с Литвой.

Ранее по теме: Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных