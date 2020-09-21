В Белоруссии уточнили срок запуска первого энергоблока БелАЭС

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что запуск БелАЭС может состояться 7 ноября. «Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции», — сказал Лукашенко 16 сентября.