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Тульские десантники прибыли на учения в Белоруссию

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Тульские десантники прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в белорусско-российских учениях «Славянское братство», сообщили в Минобороны России.

«В соответствии с замыслом белорусско-российского учения «Славянское братство ‒ 2020» на территорию Республики Беларусь железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне «Гожский» под Гродно», ‒ говорится в сообщении.

Во втором этапе военных учений с российской стороны примут участие более 900 человек и около 100 единиц боевой техники, уточнили в министерстве.

Учения «Славянское братство ‒ 2020» проходят на полигонах «Брестский» и «Гожский» в Белоруссии с 14 сентября. В ходе учений десантники из России и Белоруссии отрабатывают вопросы выполнения контртеррористических задач в составе многонациональной тактической группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных