Тульские десантники прибыли на учения в Белоруссию

Учения «Славянское братство ‒ 2020» проходят на полигонах «Брестский» и «Гожский» в Белоруссии с 14 сентября. В ходе учений десантники из России и Белоруссии отрабатывают вопросы выполнения контртеррористических задач в составе многонациональной тактической группы.