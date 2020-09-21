Тульские десантники прибыли на учения в Белоруссию
Тульские десантники прибыли в Белоруссию, чтобы принять участие в белорусско-российских учениях «Славянское братство», сообщили в Минобороны России.
«В соответствии с замыслом белорусско-российского учения «Славянское братство ‒ 2020» на территорию Республики Беларусь железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, которая примет участие в совместных практических действиях активной фазы на полигоне «Гожский» под Гродно», ‒ говорится в сообщении.
Во втором этапе военных учений с российской стороны примут участие более 900 человек и около 100 единиц боевой техники, уточнили в министерстве.
Учения «Славянское братство ‒ 2020» проходят на полигонах «Брестский» и «Гожский» в Белоруссии с 14 сентября. В ходе учений десантники из России и Белоруссии отрабатывают вопросы выполнения контртеррористических задач в составе многонациональной тактической группы.