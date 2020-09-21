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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Ведомости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве. При наличии оснований правоохранительными органами будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СКР. 

«Глава ведомства поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав», ‒ говорится в сообщении. 

Ранее ТАСС сообщил о том, что Пашаев, возможно, причастен к незаконному получению квартиры в Москве. По данным агентства, в 1997 г. он обманным путем прописался в квартире душевнобольной Елены Кирсановой, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь и оставил ее без жилья. 

18 сентября Федеральная палата адвокатов России сообщила, что совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство в отношении Пашаева, заявил, что тот разыграл «водевиль» в деле о ДТП, в котором погиб человек, так что полученное им наказание является адекватным. Пашаев заявил, что готов вернуть себе статус через год. 

Ранее по теме: Пашаева лишили статуса адвоката

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных