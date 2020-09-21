СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве. При наличии оснований правоохранительными органами будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СКР.
«Глава ведомства поручил изучить все озвученные обстоятельства, дать им всестороннюю правовую оценку, приняв меры к восстановлению нарушенных прав», ‒ говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщил о том, что Пашаев, возможно, причастен к незаконному получению квартиры в Москве. По данным агентства, в 1997 г. он обманным путем прописался в квартире душевнобольной Елены Кирсановой, а в дальнейшем приватизировал жилплощадь и оставил ее без жилья.
18 сентября Федеральная палата адвокатов России сообщила, что совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство в отношении Пашаева, заявил, что тот разыграл «водевиль» в деле о ДТП, в котором погиб человек, так что полученное им наказание является адекватным. Пашаев заявил, что готов вернуть себе статус через год.