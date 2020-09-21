СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

18 сентября Федеральная палата адвокатов России сообщила, что совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания лишил Пашаева статуса адвоката. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство в отношении Пашаева, заявил, что тот разыграл «водевиль» в деле о ДТП, в котором погиб человек, так что полученное им наказание является адекватным. Пашаев заявил, что готов вернуть себе статус через год.