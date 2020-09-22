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На юге Ливана взорвались оружейные склады

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На подконтрольных движению «Хезболла» территориях на юге Ливана взорвались оружейные склады, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, инцидент произошел в населенном пункте Айн Кан примерно в 50 км на юг от столицы страны Бейрута. Источники сообщили, что взрыв произошел из-за нарушения техники безопасности. Над поселком наблюдается большой столб дыма. Военные формирования «Хезболлы» выставили кордоны вокруг места взрыва.

В «Хезболле» ливанскому телеканалу LBCI заявили, что при взрыве не пострадали ни гражданские лица, ни бойцы и командиры вооруженных формирований движения. По данным телеканала, взрыв совпал с полетом израильского самолета в районе Айн Кана, однако стал ли он следствием авиаударов, не уточняется.

В начале августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 190 человек, а более 300 000 потеряли жилье. Повреждения получили также девять крупных больниц и 178 школ. Общий ущерб власти оценили в $15 млрд. Взрыв произошел из-за детонации 2750 т аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. После трагедии в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку. В ликвидации последствий взрыва участвовало МЧС России.

Ранее по теме: Число жертв взрыва в Бейруте достигло 190

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных