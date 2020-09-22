На юге Ливана взорвались оружейные склады

В начале августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 190 человек, а более 300 000 потеряли жилье. Повреждения получили также девять крупных больниц и 178 школ. Общий ущерб власти оценили в $15 млрд. Взрыв произошел из-за детонации 2750 т аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. После трагедии в стране начались протесты, на фоне которых правительство Ливана ушло в отставку. В ликвидации последствий взрыва участвовало МЧС России.