Госдума поддержала в первом чтении запрет на призывы к отчуждению территорий
Госдума приняла в первом чтении поправки о введении административной ответственности и усилении уголовной ответственности за действия, направленные на отчуждение территорий России, и за призывы к таким действиям, сообщили в пресс-службе Думы.
«Государственная дума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс РФ о введении новых норм административной ответственности и об усилении уголовной ответственности за действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, и за призывы к таким действиям», ‒ говорится в сообщении.
В июле на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. За призывы к отчуждению территорий вводится административная ответственность. В частности, за призывы, совершенные впервые, для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 60 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 200 000 до 300 000 руб. Штрафовать в повышенном размере будут за публичные призывы с использованием СМИ, интернета либо других электронных сетей. Решение о наказании будет выносить районный суд.
За первый призыв к отчуждению территорий правонарушителю будет грозить административная ответственность, за второй ‒ уголовная, до четырех лет лишения свободы. В случае если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до десяти лет тюрьмы, объяснил спикер госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что любые призывы отделить от России регион или его часть «недопустимы и должны строго пресекаться». «Это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия», ‒ подчеркнул Володин.