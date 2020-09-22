Госдума поддержала в первом чтении запрет на призывы к отчуждению территорий

В июле на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности. В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от 6 до 10 лет. За призывы к отчуждению территорий вводится административная ответственность. В частности, за призывы, совершенные впервые, для физических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 000 до 60 000 руб., для должностных лиц – от 60 000 до 100 000 руб., для юрлиц – от 200 000 до 300 000 руб. Штрафовать в повышенном размере будут за публичные призывы с использованием СМИ, интернета либо других электронных сетей. Решение о наказании будет выносить районный суд.