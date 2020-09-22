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Число жертв коронавируса в США превысило 200 000

Ведомости

Число умерших от нового коронавируса в США достигло 200 005 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

США лидируют как по числу погибших от инфекции, так и по общему количеству подтвержденных случаев коронавируса: в стране зарегистрировано 6 861 211 заражений. 2 615 974 человека вылечились. Второе место по выявленным случаям занимает Индия (5 562 663), третье ‒ Бразилия (4 558 040). На четвертом месте, по данным университета, находится Россия.

Всего в мире, как подсчитали специалисты университета, подтверждены 31 374 796 случаев заражения, 965 893 человека погибли. Вылечились 21 538 612.

В России, по данным оперштаба, на 22 сентября общее число случаев заражения достигло 1 115 810. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949 человек. 178 212 инфицированных продолжают лечение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных