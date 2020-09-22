Число жертв коронавируса в США превысило 200 000
Число умерших от нового коронавируса в США достигло 200 005 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
США лидируют как по числу погибших от инфекции, так и по общему количеству подтвержденных случаев коронавируса: в стране зарегистрировано 6 861 211 заражений. 2 615 974 человека вылечились. Второе место по выявленным случаям занимает Индия (5 562 663), третье ‒ Бразилия (4 558 040). На четвертом месте, по данным университета, находится Россия.
Всего в мире, как подсчитали специалисты университета, подтверждены 31 374 796 случаев заражения, 965 893 человека погибли. Вылечились 21 538 612.
В России, по данным оперштаба, на 22 сентября общее число случаев заражения достигло 1 115 810. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 19 649, выздоровели 917 949 человек. 178 212 инфицированных продолжают лечение.