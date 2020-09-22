Число жертв коронавируса в США превысило 200 000

США лидируют как по числу погибших от инфекции, так и по общему количеству подтвержденных случаев коронавируса: в стране зарегистрировано 6 861 211 заражений. 2 615 974 человека вылечились. Второе место по выявленным случаям занимает Индия (5 562 663), третье ‒ Бразилия (4 558 040). На четвертом месте, по данным университета, находится Россия.