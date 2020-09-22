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Министр культуры Любимова ушла на самоизоляцию

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Российский министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию после того, как у ее отца Бориса Любимова был обнаружен новый коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Любимовой Анну Усачеву.

По ее словам, Борис Любимов, занимающий должность ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, госпитализирован.

«Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице», ‒ рассказала Усачева.

Любимова второй раз уходит на самоизоляцию. Министр уже переболела коронавирусом, о ее выздоровлении сообщалось в середине мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных