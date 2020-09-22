Министр культуры Любимова ушла на самоизоляцию
Российский министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию после того, как у ее отца Бориса Любимова был обнаружен новый коронавирус, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Любимовой Анну Усачеву.
По ее словам, Борис Любимов, занимающий должность ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России, госпитализирован.
«Министр культуры Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Врачи диагностировали у ректора Высшего театрального училища им М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре России Бориса Любимова COVID-19, сейчас отец министра находится в больнице», ‒ рассказала Усачева.
Любимова второй раз уходит на самоизоляцию. Министр уже переболела коронавирусом, о ее выздоровлении сообщалось в середине мая.