Законопроекты по Конституции будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Думы
Пакет законопроектов, внесенных в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным в рамках исполнения новых норм Конституции, будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже направил их в профильные комитеты Госдумы.
«Вячеслав Володин направил в профильные комитеты ГД внесенные Президентом законопроекты во исполнение изменений в Конституцию РФ. Они будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Государственной Думы, сообщил Председатель ГД», — сообщает пресс-служба Госдумы.
В частности, Володин направил в профильные комитеты новую редакцию закона о «Правительстве РФ», который предполагает расширение участия парламента в формировании кабмина, поправки в законы «О прокуратуре РФ», «О Конституционном суде РФ», «Об Уполномоченном по правам человека РФ», а также изменения в некоторые другие законы.
В сообщении поясняется, что инициативы направлены на корректировку законов с учетом принятых по итогам всероссийского голосования изменений в Конституцию РФ.