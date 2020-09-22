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Законопроекты по Конституции будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Думы

Ведомости

Пакет законопроектов, внесенных в Государственную думу президентом России Владимиром Путиным в рамках исполнения новых норм Конституции, будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета Госдумы. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин уже направил их в профильные комитеты Госдумы.

«Вячеслав Володин направил в профильные комитеты ГД внесенные Президентом законопроекты во исполнение изменений в Конституцию РФ. Они будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Государственной Думы, сообщил Председатель ГД», — сообщает пресс-служба Госдумы.

В частности, Володин направил в профильные комитеты новую редакцию закона о «Правительстве РФ», который предполагает расширение участия парламента в формировании кабмина, поправки в законы «О прокуратуре РФ», «О Конституционном суде РФ», «Об Уполномоченном по правам человека РФ», а также изменения в некоторые другие законы.

В сообщении поясняется, что инициативы направлены на корректировку законов с учетом принятых по итогам всероссийского голосования изменений в Конституцию РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных