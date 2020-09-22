Законопроекты по Конституции будут рассмотрены на ближайшем заседании Совета Думы

В частности, Володин направил в профильные комитеты новую редакцию закона о «Правительстве РФ», который предполагает расширение участия парламента в формировании кабмина, поправки в законы «О прокуратуре РФ», «О Конституционном суде РФ», «Об Уполномоченном по правам человека РФ», а также изменения в некоторые другие законы.