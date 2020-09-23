ВЦИОМ: 18% россиян планируют сделать прививку от гриппа

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от Научного центра им. Гамалеи – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.