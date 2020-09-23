ВЦИОМ: 18% россиян планируют сделать прививку от гриппа
18% россиян собираются сделать сезонные прививки для профилактики ОРВИ, говорится в результатах опроса ВЦИОМа. По данным опроса, прививки хотят сделать 22% респондентов, которые болели за последние полгода или болеют сейчас, а также 16% опрошенных, которые не болели последние полгода.
Социологи отметили, что за последние полгода 52% россиян стали носить медицинские маски, 38% ‒ избегать места скопления людей и 37% ‒ более тщательно соблюдать правила личной гигиены. 15% респондентов планируют пройти обследование или уже прошли его, 12% начали принимать препараты для профилактики ОРВИ. Отношение к профилактике простудных заболеваний за последние полгода не изменилось у 31% россиян.
Чаще всего респонденты относят к мерам профилактики ОРВИ вакцинацию (26%), социальную дистанцию (19%), соблюдение правил гигиены (17%) и ношение масок и перчаток (15%). Народные средства, например лук, чеснок, цитрусовые и баня, как профилактика ОРВИ более популярны, чем прием лекарств: 15% респондентов выбрали народную медицину против 10% выбравших препараты.
В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от Научного центра им. Гамалеи – «Спутник V». Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины, в рамках которых планируется привить около 40 000 добровольцев. Также завершилась вакцинация добровольцев в рамках клинических испытаний вакцины от коронавируса центра «Вектор». Препарат прошел две фазы клинических испытаний. В ходе исследований были привиты 100 добровольцев.
22 сентября Минздрав разрешил испытания третьей вакцины от коронавируса – разработанной в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова.