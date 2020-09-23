Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 300 годам колонии

Ведомости

Суд в Греции вынес приговор еще двум россиянам, которые обвинялись в нелегальной перевозке мигрантов. Он назначил им срок лишения свободы 300 лет, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили по 300 лет якобы за организацию нелегальной миграции в Греции», — сказал Мельников RT. По его словам, этот срок соответствует примерно 20 годам в российской системе исполнения наказаний. А указанный срок в 300 лет обоснован тем, что моряки получают за каждого мигранта, находящегося на судне — от семи до 12 лет.

Защитник рассказал, что в нейтральных водах к кораблю с россиянами пристали лодки, с которых на корабль поднялись около 60 мигрантов. «Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли — и подали сигнал SOS», — пояснил Мельников, добавив, что суд не обратил внимание на доводы россиян. По его словам, в похожей ситуации в Греции, сейчас находятся около 26 российских моряков.

Ранее суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы каждого. Два россиянина – Константин Семенов и Иван Возниковцев – также получили гигантские сроки за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции.

Ранее по теме: Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам колонии каждого

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных