Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 300 годам колонии
Суд в Греции вынес приговор еще двум россиянам, которые обвинялись в нелегальной перевозке мигрантов. Он назначил им срок лишения свободы 300 лет, сообщил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«Алексей Игумнов и Никита Шепталов получили по 300 лет якобы за организацию нелегальной миграции в Греции», — сказал Мельников RT. По его словам, этот срок соответствует примерно 20 годам в российской системе исполнения наказаний. А указанный срок в 300 лет обоснован тем, что моряки получают за каждого мигранта, находящегося на судне — от семи до 12 лет.
Защитник рассказал, что в нейтральных водах к кораблю с россиянами пристали лодки, с которых на корабль поднялись около 60 мигрантов. «Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли — и подали сигнал SOS», — пояснил Мельников, добавив, что суд не обратил внимание на доводы россиян. По его словам, в похожей ситуации в Греции, сейчас находятся около 26 российских моряков.
Ранее суд в Греции приговорил двух российских моряков к 253 годам лишения свободы каждого. Два россиянина – Константин Семенов и Иван Возниковцев – также получили гигантские сроки за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции.