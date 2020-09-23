Суд в Греции приговорил двух российских моряков к 300 годам колонии

Защитник рассказал, что в нейтральных водах к кораблю с россиянами пристали лодки, с которых на корабль поднялись около 60 мигрантов. «Наши граждане решили, что не могут бросить людей погибать в море, и остались. Однако разобраться в управлении плавсредством они так и не смогли — и подали сигнал SOS», — пояснил Мельников, добавив, что суд не обратил внимание на доводы россиян. По его словам, в похожей ситуации в Греции, сейчас находятся около 26 российских моряков.