ВОЗ намерена продвигать российскую вакцину от коронавируса

«Это мой первый официальный визит в страну в качестве регионального директора, и это знак моей твердой приверженности расширять сотрудничество с Российской Федерацией на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая… продвижение огромной работы над вакциной от COVID-19 «Спутник V», ‒ сказал Клюге. Он посетил Россию впервые после своего назначения на нынешний пост в феврале 2020 г., уточнили в пресс-службе российского правительства.