ВОЗ намерена продвигать российскую вакцину от коронавируса
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о намерении расширять сотрудничество с Россией, в том числе в плане продвижения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он сказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Это мой первый официальный визит в страну в качестве регионального директора, и это знак моей твердой приверженности расширять сотрудничество с Российской Федерацией на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая… продвижение огромной работы над вакциной от COVID-19 «Спутник V», ‒ сказал Клюге. Он посетил Россию впервые после своего назначения на нынешний пост в феврале 2020 г., уточнили в пресс-службе российского правительства.
Клюге попросил передать благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку ВОЗ на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. «Это было прекрасное выступление. Такая сильная поддержка имеет для нас большое значение. Пожалуйста, скажите президенту: у вас есть верный друг в Европейском бюро в Копенгагене», ‒ отметил он.
Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от Научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.