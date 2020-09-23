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ВОЗ намерена продвигать российскую вакцину от коронавируса

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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил о намерении расширять сотрудничество с Россией, в том числе в плане продвижения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он сказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Это мой первый официальный визит в страну в качестве регионального директора, и это знак моей твердой приверженности расширять сотрудничество с Российской Федерацией на национальном, региональном и глобальном уровнях, включая… продвижение огромной работы над вакциной от COVID-19 «Спутник V», ‒ сказал Клюге. Он посетил Россию впервые после своего назначения на нынешний пост в феврале 2020 г., уточнили в пресс-службе российского правительства. 

Клюге попросил передать благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку ВОЗ на 75-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября. «Это было прекрасное выступление. Такая сильная поддержка имеет для нас большое значение. Пожалуйста, скажите президенту: у вас есть верный друг в Европейском бюро в Копенгагене», ‒ отметил он. 

Россия стала первой в мире страной, зарегистрировавшей собственную вакцину от коронавируса от Научного центра им. Гамалеи. Производить препарат начали 15 августа. Сейчас в Москве проходят пострегистрационные испытания вакцины. Планируется привить около 40 000 добровольцев.

Ранее по теме: В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных