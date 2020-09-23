ПФР упростил направление маткапитала на обучение детей
Пенсионный фонд России (ПФР) заключил соглашения об информационном обмене с учебными заведениями России, чтобы упростить направление средств маткапитала на обучение детей, сообщает пресс-служба фонда.
В ПФР пояснили, что раньше родители должны были обратиться в фонд с копией договора о платном обучении. Теперь родителям нужно будет только подать заявление о распоряжении деньгами, затем Пенсионный фонд сам запросит информацию о договоре у учебного заведения.
В сообщении говорится, что маткапитал можно направить на обучение любого из детей, когда ребенку, с рождением которого семья получила право на выплату, исполнится три года. Направить маткапитал на оплату детсада можно сразу после рождения ребенка.
С 1 января 2020 г. право на маткапитал получили семьи, в которых родился первый ребенок. Размер выплаты в таком случае составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 000 руб. Если же первый ребенок родился раньше 2020 г., а второй ‒ после 1 января 2020 г., семья получит сразу 616 617 руб.
Средства маткапитала семья может направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию матери или реабилитацию и социальную адаптацию ребенка-инвалида.