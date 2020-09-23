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ПФР упростил направление маткапитала на обучение детей

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Пенсионный фонд России (ПФР) заключил соглашения об информационном обмене с учебными заведениями России, чтобы упростить направление средств маткапитала на обучение детей, сообщает пресс-служба фонда.

В ПФР пояснили, что раньше родители должны были обратиться в фонд с копией договора о платном обучении. Теперь родителям нужно будет только подать заявление о распоряжении деньгами, затем Пенсионный фонд сам запросит информацию о договоре у учебного заведения.

В сообщении говорится, что маткапитал можно направить на обучение любого из детей, когда ребенку, с рождением которого семья получила право на выплату, исполнится три года. Направить маткапитал на оплату детсада можно сразу после рождения ребенка. 

С 1 января 2020 г. право на маткапитал получили семьи, в которых родился первый ребенок. Размер выплаты в таком случае составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 000 руб. Если же первый ребенок родился раньше 2020 г., а второй ‒ после 1 января 2020 г., семья получит сразу 616 617 руб. 

Средства маткапитала семья может направить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, накопительную пенсию матери или реабилитацию и социальную адаптацию ребенка-инвалида.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных