ПФР упростил направление маткапитала на обучение детей

С 1 января 2020 г. право на маткапитал получили семьи, в которых родился первый ребенок. Размер выплаты в таком случае составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 000 руб. Если же первый ребенок родился раньше 2020 г., а второй ‒ после 1 января 2020 г., семья получит сразу 616 617 руб.