В Японии оценили эффективность фавипиравира при коронавирусной пневмонии
Японская компания Fujifilm Toyama Chemical завершила третью фазу клинических исследований препарата авиган (фавипиравир), который применяется для лечения пациентов с коронавирусной пневмонией, сообщила пресс-служба компании.
В марте 2020 г. началась третья фаза испытаний препарата на пациентах с нетяжелой пневмонией. Исследования показали, что у пациентов, которые принимали авиган, состояние улучшалось в среднем за 11,9 дня, у пациентов, которые принимали плацебо, ‒ за 14,7 дня. В ходе испытаний Fujifilm Toyama Chemical не выявила новых побочных эффектов.
В Японии препарат одобрен для производства и продажи в качестве препарата от гриппа. Компания в октябре планирует подать заявку, чтобы включить дополнительные показания к применению лекарства при коронавирусе.
Ранее Минздрав России разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях.
21 сентября в российских аптеках начались продажи препарата от коронавируса арепливир (фавипиравир).