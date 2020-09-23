В Японии оценили эффективность фавипиравира при коронавирусной пневмонии

В марте 2020 г. началась третья фаза испытаний препарата на пациентах с нетяжелой пневмонией. Исследования показали, что у пациентов, которые принимали авиган, состояние улучшалось в среднем за 11,9 дня, у пациентов, которые принимали плацебо, ‒ за 14,7 дня. В ходе испытаний Fujifilm Toyama Chemical не выявила новых побочных эффектов.