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В Японии оценили эффективность фавипиравира при коронавирусной пневмонии

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Японская компания Fujifilm Toyama Chemical завершила третью фазу клинических исследований препарата авиган (фавипиравир), который применяется для лечения пациентов с коронавирусной пневмонией, сообщила пресс-служба компании.

В марте 2020 г. началась третья фаза испытаний препарата на пациентах с нетяжелой пневмонией. Исследования показали, что у пациентов, которые принимали авиган, состояние улучшалось в среднем за 11,9 дня, у пациентов, которые принимали плацебо, ‒ за 14,7 дня. В ходе испытаний Fujifilm Toyama Chemical не выявила новых побочных эффектов. 

В Японии препарат одобрен для производства и продажи в качестве препарата от гриппа. Компания в октябре планирует подать заявку, чтобы включить дополнительные показания к применению лекарства при коронавирусе.

Ранее Минздрав России разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием фавипиравир в амбулаторных условиях.

21 сентября в российских аптеках начались продажи препарата от коронавируса арепливир (фавипиравир).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных