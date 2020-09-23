Прибывающих из-за рубежа граждан обязали соблюдать карантин

20 сентября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Полеты в эти страны будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (г. Сеул) – 27 сентября.