Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Прибывающих из-за рубежа граждан обязали соблюдать карантин

Ведомости

Граждане России, прибывающие в страну на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны соблюдать самоизоляцию, следует из постановления главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача страны Анны Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«До получения результатов лабораторного исследования… методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе. Соответствующие поправки внесены в постановления главного санитарного врача «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» от 18 марта 2020 г.

В середине июля Роспотребнадзор отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в Россию иностранцев при предъявлении справки об отрицательном анализе на коронавирус. При отсутствии такой справки иностранные граждане обязаны сдать в течение трех дней анализ методом ПЦР.

20 сентября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Полеты в эти страны будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (г. Сеул) – 27 сентября.

По данным оперштаба, в России за последние сутки обнаружили новый коронавирус у 6431 жителя. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 122 241. Из них 923 699 человек выздоровели, а 19 799 скончались. Продолжают лечение 178 743 пациентов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных