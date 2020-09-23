Прибывающих из-за рубежа граждан обязали соблюдать карантин
Граждане России, прибывающие в страну на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны соблюдать самоизоляцию, следует из постановления главы Роспотребнадзора, главного санитарного врача страны Анны Поповой. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«До получения результатов лабораторного исследования… методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе. Соответствующие поправки внесены в постановления главного санитарного врача «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19» от 18 марта 2020 г.
В середине июля Роспотребнадзор отменил обязательную 14-дневную самоизоляцию для прибывающих в Россию иностранцев при предъявлении справки об отрицательном анализе на коронавирус. При отсутствии такой справки иностранные граждане обязаны сдать в течение трех дней анализ методом ПЦР.
20 сентября премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Полеты в эти страны будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Авиасообщение с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск) возобновится 21 сентября, с Южной Кореей (г. Сеул) – 27 сентября.
По данным оперштаба, в России за последние сутки обнаружили новый коронавирус у 6431 жителя. В целом число случаев заражения в стране достигло 1 122 241. Из них 923 699 человек выздоровели, а 19 799 скончались. Продолжают лечение 178 743 пациентов.